Mandorlini: “Skriniar? Io continuerei a farlo giocare, ma gli toglierei la fascia”

"Il suo atteggiamento è sempre stato positivo. In queste situazioni in cui i procuratori contano di più non si è mai trovato l’accordo, lui si è sempre comportato correttamente, quindi lo farei giocare... Danno tutti la colpa all’espulsione e alle cose attuali, ma andava risolta prima la questione".

Inzaghi utilizza troppo poco i giovani e li impiega in situazioni complicate. Un controsenso, non trova?

"I giovani se sono bravi giocano, c'è grande concorrenza e le scelte le fa l'allenatore. Conta il campo, Bellanova ha qualità, Asllani pure... Ci sono i campioni però e si fa fatica a toglierli, non è facile giocare all'Inter. Ci vuole pazienza con i giovani e non ne abbiamo mai. Probabilmente il distacco in campionato rende l'ambiente un po' nervoso, ma non dovrebbe essere così".