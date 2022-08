Mandorlini: “Il Milan parte favorito perché è campione d’Italia. Sul mercato…”

Andrea Mandorlini ha fatto il proprio pronostico sulla prossima lotta scudetto, indicando il Milan di Pioli come squadra favorita al titolo

Intervistato da milannews.it, Andrea Mandorlini ha fatto il proprio pronostico sulla prossima lotta scudetto, indicando il Milan di Pioli come squadra favorita al titolo:

“Partono in queste vesti indipendentemente dal discorso mercato perché sono i campioni uscenti. Guardando alle operazioni estive, la dirigenza sta facendo molto bene. Sono arrivati tanti giovani importanti, il Milan ha coraggio e fiducia nel puntarci in modo deciso. E poi potrà succedere ancora dell’altro, secondo me da qui alla fine ci saranno nuove trattative”.