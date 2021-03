Maradona JR sogna di allenare in Serie A: “Ma alla Juventus manco morto”

Il figlio del compianto campione argentino ha risposto senza esitazioni alla provocazione in collegamento con Tiki Taka

Diego Armando Maradona JR coltiva il sogno di diventare un grande allenatore. Il figlio del Pibe de Oro ha iniziato dal basso e spera di scalare l'Everest del calcio per diventare un mister di successo. Su questo lo ha stuzzicato Piero Chiambretti, conduttore di Tiki Taka, nel corso dell'ultima puntata. "Alleneresti mai la Juventus?", la domanda secca. Altrettanto chiara la risposta del giovane: "Manco morto. Penso che Agnelli non mi prenda, ma poi ci sono altre diecimila squadre e non vedo perché dovrei andare proprio lì".