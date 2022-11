Maradona jr: “Napoli, Spalletti top player. Scudetto? Me ne hanno rubato uno 4 anni fa…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Diego Maradona Jr. ha analizzato la prima parte di stagione del Napoli chiusa al primo posto in classifica: "Fin qui hanno dettato legge, sia in Italia sia in Champions. È una squadra bella da vedere e composta da giocatori che stanno bene insieme, il cui top player è senza dubbio Spalletti".

Ce la faranno?

“Se il Napoli continua a fare il Napoli, non ce n’è per nessuno. Però dopo le ultime giornate, temo che qualcuno abbia voglia di rimettere in corsa qualche altra squadra. E questo mi fa un po’ paura. Mi hanno già rubato uno Scudetto quattro anni fa, un secondo non riuscirei mai ad accettarlo”.