Maradona jr: “Il Napoli starà lassù fino in primavera. Insigne? Mi auguro che…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Diego Armando Maradona jr ha parlato così del Napoli di Luciano Spalletti

«Molto. Perché l’allenatore ha saputo dare sicurezza e concretezza a una squadra che in precedenza aveva mostrato limiti sotto questo profilo. Mi piace come il gruppo sa gestire i diversi momenti della partita. Spalletti è stato bravo a capitalizzare il lavoro precedente. Perché l’anno scorso certe qualità si sono intraviste, ma poi gli infortuni hanno condizionato tutto. Non so dove può arrivare il Napoli, ma sono sicuro che ci farà divertire e comunque resterà lassù fino in primavera, quando si deciderà il campionato.