Marani: “Il derby di ieri è una Stramilano. Inter, contro il Napoli una delle ultime occasioni”

Una 'Stramilano'. E' così che Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport 24, definisce il derby tra Milan e Inter giocato ieri sera

"Il derby è stato una Stramilano, per la capacità delle squadre di giocarsela, per lo spettacolo, per il pubblico. E' stato un derby che sposta poco dal punto di vista della classifica: sono due squadre molto forti, e questa partita sancisce il ritorno di Milano. C'è un equilibrio che ci porteremo avanti fino in fondo. Il discorso scudetto non è affatto chiuso per l'Inter, e io ci metto dentro anche l'Atalanta. I nerazzurri ora dovranno approfittare della partita contro il Napoli, perché potrebbe essere una delle ultime occasioni per accorciare. L'Inter spreca tante occasioni, ed è la più grande differenza rispetto allo scorso anno".