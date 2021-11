Marani: “L’Inter può diventare bacino di interesse per Conte. Il colpo Vidal…”

Matteo Marani, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato così del mercato del Tottenham con l'arrivo di Conte in panchina

Matteo Marani, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato così del mercato del Tottenham con l'arrivo di Conte in panchina: “Il colpo Vidal sta pagando in ritardo. Sta dando ora quello che Conte si aspettava l’anno scorso. Non ho dubbi che Paratici e Conte guarderanno in Italia e magari la stessa Inter potrà diventare bacino di interesse per il Tottenham”.