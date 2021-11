Inter-Napoli, Marani: “Oggi può accorciarsi o allungarsi il campionato”

Il giornalista ha fatto il punto sul campionato e si è soffermato sulla sfida tra la squadra di Inzaghi e quella di Spalletti

«È un campionato molto lungo, tante cose si devono ancora dire. Ma la giornata di oggi può essere l'accorciamento o allungamento della Serie A . Perché il Napoli può prendere il largo, anche se a San Siro contro l'Inter non è una partita facile». Matteo Marani, a Skysport24, ha fatto il punto sul momento che vive il campionato e sull'importanza, per la classifica di Inter-Napoli.

«Dovesse vincere la squadra nerazzurra si avvicinerebbe il resto del gruppo alla testa della classifica, con i nerazzurri a quattro punti, anche l'Atalanta. Anche la Juventus: poter prendere a Napoli e Milan tre punti in una volta in questa giornata in qualche modo rinfrancherebbe un percorso complicato. Infatti Allegri ha parlato di vittoria pesante. Anche se non tutti i problemi della Juve sono stati risolti», ha aggiunto il giornalista.