Marani: “Napoli, Milan e Roma partite fortissimo. Mourinho ha dato una sterzata”

Il giornalista ha commentato a Sky Sport l'ultimo turno di campionato di Serie A

Penso che si è ricominciato da dove si era finito. Partite fortissime Napoli e Milan. I rossoneri hanno dato una grande prova di forza e determinazione. Ci sono squadre in grandissimo ritardo, credo che l'Atalanta arriverà tra le prime tre. Milan, Napoli e Roma sono a punteggio pieno. Mourinho ha dato una svolta un'impronta, ha dato una sterzata. Ha cambiato tutto, c'è una convinzione diversa. Tutti i giocatori sono molto coinvolti.

Sul Napoli: "Spalletti sta ottenendo il massimo, con la Juve grandissimo secondo tempo. Il lavoro di Spalletti si incomincia a vedere. Squadra che non ha preso nessuno, ma non ha perso nessuno. È in quel gruppo".