Inter, Marchegiani: “Il Milan più solido in difesa. Eriksen? Non ce l’ha fatta ad integrarsi”

L’ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani, tra gli opinionisti di Skysport durante la trasmissione ‘Il club’, ha parlato del derby. Queste le sue parole: «Ibrahimovic? Vieri aveva caratteristiche simili a Ibra quando c’è da mettersi a disposizione e aiutare nei momenti difficili lo fa. Zlatan ha il senso del gioco e può essere decisivo sempre».

-Il Milan può vincere lo scudetto?

Vuoto di potere questo. non c’è una pretendente forte allo scudetto. Rispetto all’Inter e alla Juventus il Napoli e il Milan hanno una solidità difensiva maggiore, danno questa impressione. Questo è un qualcosa in più che può avere il suo peso.

-Eriksen?

Credo che Conte abbia bisogno di giocatori lineare, ma sono richieste pragmatiche e in quel gioco il fantasista si integra male. Pensavo che il danese potesse integrarsi come mezzala. Invece non ce l’ha fatta. Conte non è ovviamente neanche contento della fase difensiva, lui che è attento ai particolari non vuole che si prendano ovviamente tutti quei gol.

(Fonte: Skysport)