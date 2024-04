Le parole del giornalista: "Penso che se l’Inter non avesse avuto in testa il derby, ieri non avrebbe spinto così tanto?"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti, giornalista, ha parlato così dell'Inter che vola verso la seconda stella: "La pressione ora arriva per il derby, perché festeggiare in quella partita lì sarebbe la ciliegina sulla torta. L’Inter sicuramente proverà a vincere lì il campionato, ma il Milan proverà in ogni modo a rinviare la festa nerazzurra. Penso che se l’Inter non avesse avuto in testa il derby, ieri non avrebbe spinto così tanto?".