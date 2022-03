Marchetti: “Inter, è ora di sbloccarsi: occasione ghiotta. Milano senza padroni, lo Scudetto…”

Il pensiero del giornalista di Sky Sport dopo la sfida d'andata della semifinale di Coppa Italia e sulla volata scudetto

"L’Inter ha confermato le difficoltà realizzative. Sono ormai 4 le partite senza gol. E se in alcune di queste partite la squadra di Inzaghi è riuscita comunque a fare molte occasioni da gol, a dimostrare di essere più che viva e a dare la sensazione che fosse una mancanza di lucidità e basta, ora una crisi c’è. Forse perché le due partite giocate bene (e perse) con Milan e Liverpool. Forse perché c’è stanchezza o mancanza di brillantezza e di conseguenza anche la precisione ne risente. Fatto sta che ora è arrivato il momento di sbloccarsi. L’occasione sulla carta è ghiottissima: l’ultima in classifica in casa. In certi casi si dice: basta un episodio. Vedremo se arriva, vedremo se è così. Intanto però quello che doveva essere il derby che avrebbe potuto determinare la padrona di Milano, è finito zero a zero. Il Milan ha provato a sorprendere i cugini. Con le sue armi: aggressione alta, ripartenza veloce, l’improvvisazione di Leao. Ma proprio in avanti ci sono state delle situazioni che potevano essere gestite meglio. Ed è lì che ha insistito Pioli. Avrebbe preferito sfruttarle le occasioni, come è successo alla Juve. E’ lì però. Anzi sono tutte lì".