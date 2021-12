Marchetti: “Inzaghi non allenta la tensione. Ora può concedersi un bicchiere in più”

Il giornalista Luca Marchetti fa il punto della situazione sul campionato e sull'Inter di Inzaghi in vetta alla classifica

Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista Luca Marchetti fa il punto della situazione sul campionato e sull'Inter di Inzaghi in vetta alla classifica:

"L’Inter si conferma squadra da battere. Contro un Torino coraggioso e che è rimasto in partita fino alla fine, la squadra di Inzaghi piazza la settima vittoria consecutiva, sei arrivate senza subire gol in campionato: 551 minuti di imbattibilità per Handanovic (battendo il suo record, del 2018) e mettendo nel mirino il record interista (681). La forza della squadra di Inzaghi non è solo l’attacco quindi che nell’anno solare ha messo a segno 104 gol, ma anche la difesa, ormai. La squadra nerazzurra ha perso soltanto una volta in campionato, ha perso punti all’inizio (in alcuni casi anche a causa di episodi, vedi i rigori sbagliati) è vero, ma ha saputo reagire alla grande con una grande forza mentale".