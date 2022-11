Marchetti: “Lukaku, l’infortunio ha avuto genesi particolare. Riscatto? Il Chelsea…”

“Lui non ha mai sofferto così di infortuni, questo problema ha avuto una genesi particolare. Forse all’inizio era stata fatta una previsione troppo ottimistica, questa ricaduta è una tegola per il morale di Lukaku perché l’Inter ha dimostrato di poter fare anche a meno di lui. Averlo a disposizione per stasera ma soprattutto per domenica con la Juve sarebbe stato importante, dispiace però per il giocatore anche in chiave Mondiale. Non penso però che l’Inter possa essere influenzata in chiave futura, perché il mondo nerazzurro conosce bene Lukaku, la differenza la farà l’aspetto economico e il Chelsea non sta più regalando i giocatori. Servirà grande diplomazia, dote che la dirigenza interista ha e lo ha dimostrato proprio lo scorso anno.”