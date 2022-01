Marchetti: “Mossa Gosens mette l’Inter nelle migliori condizioni con Perisic. Caicedo…”

Il tedesco non è l'unica operazione pianificata dal club nerazzurro. Questo il punto su Tmw da parte dell'esperto di mercato

"Con questa mossa peraltro l’Inter si mette nelle migliori condizioni possibili per poter trattare il rinnovo di Perisic. E se non dovesse arrivare l’accordo col croato piace sempre Cambiaso, sul quale naturalmente (oltre ad esserci la “solita” Juve) si è fiondata anche l’Atalanta, visto che il ragazzo non solo ha un gran futuro ma è a scadenza contratto 2023. Poi c’è da definire l’operazione Caicedo: l’Inter non intende spendere più di quello che spendeva per Sensi, manca qualcosa per arrivare al compenso pattuito con il Genoa. Si sta lavorando in queste ore per sbloccare la situazione a livello economico poi il ragazzo sarà libero di fare le visite mediche e di arrivare in prestito in nerazzurro".