Marchetti: “Nel girone di ritorno Napoli solo dietro all’Inter. Spalletti…”

Le parole del noto esperto di mercato a proposito degli azzurri che potrebbero essere la nuova squadra dell'ex Inter

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: "I rimpianti nel Napoli ci sono ed è inevitabile dirlo e pensarlo, sia per la qualificazione in Champions che per una competitività più altra. Nel girone di ritorno il Napoli è secondo solo rispetto all'Inter e nelle ultime 10 partite ha fatto più punti di tutti, ovviamente avendo un obiettivo. Il tutto in un contesto non serenissimo tra presidente e allenatore.