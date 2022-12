Marchetti (Sky): “Skriniar-Inter, può rinnovare con una clausola rescissoria”

"La Juventus non deve fare qualche cessione, le sue perdite sono state appianate con gli aumenti di bilancio da 700 milioni. La Juve metterà in sesto il bilancio perché verranno meno alcuni costi, grazie alla proprietà. La Juventus però deve autofinanziare il suo mercato, ciò che ricava si spende mentre l’Inter deve vendere per ripianare il buco di bilancio. Non credo lo farà a gennaio, però ad esempio Skriniar o lo vendi adesso o a giugno lo perdi a zero. Posto che lo slovacco potrebbe rinnovare il contratto con una clausola rescissoria, così da permettere alla società di incassare una cifra comunque importante. Oggi andare a parametro zero non è una cosa clamorosa, la società può decidere di non rinnovare per i costi troppo alti, vedi la Juventus con Dybala”.