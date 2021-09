Marchisio: “Inter cresciuta in 2 aspetti, ma serve più cinismo: Real in difficoltà ma…”

L'analisi di Claudio Marchisio, ex calciatore di Juventus e Nazionale, al termine della sfida di Champions League tra Inter e Real Madrid

"Sono convinto che il Real abbia trovato un'Inter diversa, che ha fatto un passo in avanti. L'Inter è cresciuta in carattere e solidità di squadra. Poi è vero che ci sono i gol mangiati, soprattutto quello di Lautaro nel primo tempo, e in queste partite devi essere molto più cinico sotto porta. Nel gol del Real c'è la tecnica, il grande tocco di Camavinga. Il Real è stato messo in grande difficoltà dall'Inter, non solo nel primo tempo ma anche nel secondo tempo. Ma poi le grandi squadre le risolvono anche così.