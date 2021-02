AIC, tra i nuovi Consiglieri federali anche Chiara Marchitelli: i complimenti dell’Inter

Tra i 4 Consiglieri federali in quota AIC, i delegati assembleari hanno votato Chiara Marchitelli: ecco i dettagli

Sono stati eletti questa mattina a Roma, nell’ambito dell’Assemblea federale elettiva, i 4 Consiglieri federali in quota atleti. I delegati assembleari hanno votato Chiara Marchitelli e Valerio Bernardi per quanto riguarda il settore dilettanti, mentre Umberto Calcagno e Davide Biondini sono stati scelti per il settore professionisti. "Complimenti a Chiara Marchitelli per il nuovo incarico di Consigliere Federale! Un grande in bocca a lupo (anche) per questa nuova avventura", il commento dell'Inter.