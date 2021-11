Marcolin: “Inter-Napoli da Premier League. Ma dopo il gol di Zielinski…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Dario Marcolin, ex giocatore, allenatore ed attuale opinionista ha parlato così di Inter-Napoli

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Dario Marcolin, ex giocatore, allenatore ed attuale opinionista ha parlato così di Inter-Napoli:

"Inter-Napoli è sembrata una partita inglese, ritmo molto alto, forse più l'Inter però insomma c'è il rammarico della palla di Mertens. Alla fine conta il risultato, magari se Mertens avesse fatto il 3-3 sarebbe stato meglio ma in vetta alla classifica è cambiato nulla. Inter più pronta? Lo è diventata dopo il gol del Napoli, che ha fatto bene nei primi 15'. Brozovic non riusciva a giocare per la marcatura di Zielinski. Poi però il Napoli dopo il gol ha abbassato il baricentro. Ieri i numeri del Napoli sono stati diversi rispetto alle altre partite, la regia mancina di Fabian Ruiz c'è stata a tratti.