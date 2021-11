Shakhtar Donetsk, Marcos Antonio: “Inter, vogliamo la tanto agognata vittoria”

Le parole del centrocampista brasiliano in vista del match di Champions League in programma mercoledì sera

Marcos Antonio, centrocampista brasiliano dello Shakhtar Donetsk, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del match di Champions League contro l'Inter, in programma mercoledì sera a San Siro: "Ci attende una grande sfida, abbiamo davanti una partita importante. Lavoreremo duro per conquistare l'agognata prima vittoria (lo Shakhtar non ha ancora vinto quest'anno in Champions League, ndr) contro l'Inter".