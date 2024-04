Marino: “Inter come il Napoli dell’anno scorso. Demeriti anche delle altre”

Il direttore sportivo Pierpaolo Marino ha parlato a Rai Radio 1 durante 'Radio Anch'Io lo Sport'. Questo il suo pensiero sui principali temi riguardanti la nostra Serie A: "Il nostro campionato non è equilibrato da diversi anni, ci sono disparità di fatturati e ricavi, non è una questione di oggi. Però è stato un bel campionato per quanto riguarda lo spettacolo offerto dalle squadre e anche per certe novità tecnico-tattiche. L'Inter ha ripercorso il campionato del Napoli dell'anno scorso. A volte ci sono anche i demeriti che determinano certi divari in classifica. Demeriti di alcune squadre che dovevano fare e non hanno fatto".