Marocchi: “Inter, occhio alla Salernitana. Barella completo: gli invidio una cosa”

Ospite negli studi di Sky Sport, l'opinionista ed ex calciatore Giancarlo Marocchi ha parlato dell'Inter a pochi minuti dalla sfida contro la Salernitana, gara valida per la decima giornata e in programma a San Siro.

"Non si discute questo brontolone di 25 anni. Ce l'ha a volte con i compagni e con gli avversari. Fa tante così. Quest'anno all'inizio si era dimenticato di aiutare i suoi difensori, ma andiamo proprio piccoli difetti in una carriera che sarà sempre più splendente. Già gioca in una big, è già campione d'Europa. Gli auguro di continuare così. Una cosa gliela invidio: tira in porta e fa gol. Io che nei 16 metri avversari non mi avvicinavo neanche in lui vedo il centrocampista completo".