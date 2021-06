Marocchi: “Italia-Belgio? Chiellini può fermare Lukaku con qualche tuffo o spinta”

Le parole negli studi di Sky Sport dell'ex calciatore sul possibile incrocio ai quarti di finale di Euro 2020 tra Italia e Belgio

Giancarlo Marocchi , ex calciatore e ora opinionista, ha parlato negli studi di Sky Sport del possibile incrocio tra Italia e Belgio ai quarti di Euro 2020 :

"Sarebbe il caso di recuperare Chiellini per fermare Lukaku. Nell'ultimo Juve-Inter abbiamo visto che bene o male, in tutte le maniere, lo può fermare, limitare, innervosire con qualche tuffo, spinta. In qualche modo si aggrappa con l'esperienza".