Marotta, Ausilio e Zanetti assenti per la rifinitura pre-Getafe: La Gazzetta spiega il motivo

Dopo i tuoni di sabato sera a Bergamo, ora in casa Inter è tornato il sereno e l’atmosfera è distesa anche se c’è massima concentrazione in vista della sfida di stasera contro il Getafe. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, ieri Marotta, Zanetti e Ausilio hanno saltato la rifinitura nello stadio dello Schalke ma non c’è alcun tipo di allarme o problema: “I limiti imposti dal Covid non permettono a tutto il gruppo-squadra di entrare sul prato della bellissima Veltins Arena (il tetto è 45 persone) e allora i tre dirigenti hanno deciso di rimanersene in albergo”, il commento della Rosea.