Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport di Christian Eriksen, il grande colpo di mercato dei nerazzurri nell’ultima sessione di mercato di gennaio: “Il danese è un gioiello, un grande giocatore. Conte è il direttore d’orchestra, è lui che deve creare il giusto equilibrio tattico. Questi due mesi sono indicativi per conoscersi meglio: vale per il calciatore, vale anche per Conte“.