Sull’identità del chairman indicato dal fondo statunitense per il prossimo triennio vige uno stretto riserbo che lascia campo a possibili sorprese e a tante ipotesi. Fra i nomi che circolano ci sono quelli del notaio Carlo Marchetti, che già da tre anni siede nel cda dell’Inter, e di Alessandro Profumo, manager di grande esperienza, oltre che interista di ferro. Sono poi in risalita le quotazioni di Giuseppe Marotta che, se richiesto, non si sottrarrebbe alla responsabilità della presidenza.