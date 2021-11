Mastercard nuovo sponsor di Inter Women, Zanetti: “Grande soddisfazione”

Il vicepresidente nerazzurro si è occupato in prima persona negli ultimi anni della partnership con il brand leader nei pagamenti globali

La partnership tra Inter e Mastercard si è rafforzata ulteriormente negli ultimi giorni. L'azienda leader nei pagamenti globali è diventata infatti partner anche dell'area femminile, come ufficializzato dalle parti ieri attraverso un comunicato. Il sodalizio si è consolidato nel tempo anche grazie al lavoro del vicepresidente Javier Zanetti, che ha commentato l'annuncio con orgoglio. Queste le sue parole: “Siamo molto felici del percorso che stiamo portando avanti con Mastercard, è una grande soddisfazione per noi questa collaborazione che adesso si evolve anche per l’Inter Women”.