Coronavirus, Materazzi e i campioni del mondo 2006: “Raccolta fondi per la Croce Rossa”

“Io insieme agli altri miei compagni Campioni del Mondo 2006 scendiamo di nuovo in campo per vincere una nuova sfida. Una raccolta fondi da destinare alla Croce Rossa Italiana per aiutare il nostro paese in emergenza al Coronavirus”. Questo è l’appello dell’ex giocatore dell’Inter e della Nazionale, Marco Materazzi. Lui e i giocatori dell’Italia che hanno vinto la Coppa del Mondo hanno iniziato una raccolta fondi per dare una mano alla Croce Rossa impegnata nell’assistenza degli italiani colpiti dal Covid19. C’è anche l’appello di altri giocatori come Fabio Cannavaro. “Uniti per vincere ancora”, hanno scritto in un post sui social.

I PIÙ LETTI GOLSSIP Vai all’archivio completo