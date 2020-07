Inter, Materazzi: “Importante che Conte dia fiducia a tutti. Dico grazie ai tifosi nerazzurri”

Ospite di “Inter Calling”, iniziativa della società nerazzurra in collaborazione con gli Inter Club, Marco Materazzi è tornato sulla bella vittoria ottenuta dai ragazzi di Antonio Conte contro il Brescia:

RIPARTENZA – “Nella sicurezza, era normale che si ripartisse perché il movimento calcio agglomera tantissime persone e tantissime fedi, ed aiuta ad andare avanti e anche a dimenticare quello che ahimè purtroppo è successo in tutto il mondo. Personalmente sono contento sia ripartito, anche se fa tristezza e noia vedere le partite senza pubblico. Spero possiate tornare presto allo stadio, perché il calcio si vive coi tifosi tutti insieme”.

6-0 AL BRESCIA, UN’INTER DA COOPERATIVA DEL GOL – “Penso che sia importantissimo, perché si tratta anche di giocatori che hanno avuto poco spazio quest’anno. Questo fa bene sperare sul fatto che la condizione di forma dopo la pausa sia molta buona e lo dimostra il fatto che tutti bene o male hanno preso parte in queste 3-4 partite agli impegni che ci sono stati, a parte qualche infortunato o dei giovani come Sebastiano Esposito che ha davanti a sé giocatori importantissimi, ma si dimostra sempre pronto. Fare tanti gol, e farli con giocatori diversi, è davvero molto importante. In primo luogo, perché significa che il mister sta dando una chance più o meno a tutti; poi, perché sul piano morale fa molto bene specie a coloro che giocano meno. Ho sempre detto che i giocatori più importanti in una squadra sono quelli che giocano meno durante l’anno”.

GRAZIE AI TIFOSI – “Non smetterò mai di ringraziarvi per quello che mi avete dato. Mi avete sempre fatto sentire uno di voi, non solo quando si andava nei club ma soprattutto a San Siro. Per questo mi sento sempre più uno di voi”.