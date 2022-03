Materazzi: “Liverpool squadra costruita per vincere. All’andata sembrava l’Inter del 2010”

Le parole dell'ex giocatore nerazzurro in diretta con Inter TV

Marco Materazzi ha analizzato la sfida contro il Liverpool in diretta con lo studio di Inter TV: "I miei compagni nella Hall of Fame? Bel gruppetto compatto, siamo messi bene in tutti i reparti. Una soddisfazione enorme, un onore entrare a farne parte. Non lo nego. Stasera non sarà una partita semplice. Il Liverpool ha fatto due gol all'andata ma non è stato superiore all'Inter. Purtroppo rimane la buona impressione e con quella non si va avanti. Speriamo di essere più forti dell'andata e avere lo spirito giusto e la fortuna giusta. Sappiamo quello che vogliamo e quello che si deve fare. Hanno uno stadio blindato dal punto di vista dei risultati. Ma il calcio è bello proprio per questo. Il Liverpool è una squadra costruita per vincere. All'andata hanno fatto 4-5 cambi, sembrava l'Inter del 2010. Sanno quello che fanno, sono strutturati. Conterà la spinta di tutti, anche di quelli che non sono in campo. Quando incontri squadre blasonate come sono loro ti danno qualcosa in più. Quando la rimonta non esce? Rimane la prestazione se viene fatta. Ci sta quando dai tutto e non passi il turno, in Champions può succedere. Poi ti devi eventualmente buttare sugli obiettivi rimasti e noi ne abbiamo tanti ancora. Giochiamocela in questo stadio fantastico. La nostra partita contro il Liverpool? Noi ci stavamo costruendo per vincere. Fu una partita sfortunata perché una delle due ammonizioni non la meritavo. Quel Liverpool era differente. Stasera ci sarà da lottare su ogni pallone e da prendere il pallino del gioco. Allenato da Klopp? Avrei imparato parecchio. E' uno sanguigno come piace a me e riesce sempre a creare empatia. Poi sa scegliere i giocatori perché ha 20 fenomeni. Van Dijk? Uno dei più forti al mondo. Perisic? All'andata è stato il migliore in campo. Gosens anche ha gamba, assist e gol. Mi auguro che loro due possano fare la partita. Attacco nerazzurro? Ci volevano quei gol contro la Salernitana, a Genova l'Inter meritava qualcosa in più. Io ricordo sempre quello che ha detto Sanchez dopo la vittoria della Supercoppa. I campioni ti fanno vincere le partite. Ecco, questo è Anfield".