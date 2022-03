Materazzi: “Penso che lo scudetto sia più importante della salvezza. Fino a tre partite fa…”

Le parole dell'ex giocatore nerazzurro a Inter TV

Marco Materazzi ha parlato a Inter TV poco prima della premiazione in programma stasera a San Siro prima di Inter-Salernitana: "I nomi della Hall of Fame? Che c'entro io? (ride). Già a vedere questi nomi ti vengono i brividi. Sono onorato di far parte di questa famiglia. Torno a Milano, faccio chilometri per essere qui, questo vuol dire famiglia. Vero che abbiamo fatto la storia, ma c'è da sostenere i ragazzi stasera. Mi aspetto una partita non semplice. Dobbiamo ricordarci che noi siamo l'Inter. Nicola è un allenatore molto bravo e preparato, ha sempre salvato le sue squadre. Dipende chi ha l'obiettivo più importante. Penso che lo scudetto sia più importante della zona salvezza. L'Inter è questo. La chiusura di un cerchio: quando vieni votato dalla tua famiglia vale il doppio. Chi ha costruito la squadra ha preso giocatori utili. Qualcosa dopo il 75' del derby ha fatto sì che si rallentasse un attimo. Dobbiamo correre o riprendere a correre e fare quello che abbiamo fatto fino al 75' del derby. Era solo l'Inter a poter perdere lo scudetto. Se riprendiamo la condizione e quelle caratteristiche possiamo fare bene. Fino a tre partite fa eravamo padroni indiscussi".