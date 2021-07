Matthäus: “Alaba al Real? Un po’ come me quando andai all’Inter. Arnautovic…”

L'ex nerazzurro commenta l'arrivo di Alaba al Real Madrid e il possibile ritorno in Italia di Arnautovic

"Il modo in cui si è presentato agli Europei, dove lui per me può giocare in ogni posizione. Sono sicuro che giocherà al centro della difesa". L'ex nerazzurro ha parlato poi del possibile arrivo di Marko Arnautovic al Bologna: ""Mi piace avere ragazzi così in squadra. Non ha paura, ha buona tecnica, è pericoloso in area e imprevedibile. Questo aiuta tutte le squadre in cui gioca. Se il passaggio al Bologna va a buon fine, questo gli farebbe fare un passo avanti".