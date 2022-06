Matthaus: “Bayern Monaco, prendi Lukaku. Nel ’91 avevo capito che all’Inter…”

L'ex centrocampista tedesco ricorda la parte conclusiva della sua esperienza con la maglia nerazzurra e dà un consiglio

Lothar Matthaus, ex centrocampista di Bayern Monaco e Inter, in un'intervista concessa alla Bild ha parlato della situazione riguardante Robert Lewandowski, che ha pubblicamente dichiarato di voler lasciare i bavaresi: "Ho capito nel 1991 che all'Inter stava per cambiare qualcosa. Anche io ero un calciatore di livello mondiale come Robert. Avevo notato che l'Inter era in una fase di sconvolgimento e cambiamenti, la società non dialogava più con me in maniera decisa e aveva già un successore in testa. Ai tempi ero d'accordo con il Real Madrid, dopo l'ultima partita della stagione ho detto: questa è stata la mia ultima. Andai dal presidente Pellegrini, ma non mi fece partire. Forse per questo motivo ho perso il cruciale 5-10% della stagione successiva. Non abbiamo avuto una stagione di successo dopo quella, e alla fine abbiamo anche perso la competizione europea".