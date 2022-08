Mauro: “Inter corazzata, ma ha un problema. Cremonese? Zero umiltà perché…”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Massimo Mauro, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter sulla Cremonese: "La Roma e l'Inter hanno giocato contro due squadre che non hanno un briciolo di umiltà. La Cremonese non può pensare di andare a Milano ad imporre il proprio gioco e difendere come fosse all'oratorio. Incredibile. Fanno bene gli allenatori a provare tutta la rosa, ci sono impegni troppo ravvicinati: perdi punti, ma tanto sono tutte lì.