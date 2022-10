Mauro: “VAR una barzelletta, Dumfries bravissimo. Onana? Mi piace da morire quando…”

"L'Inter ha avuto la capacità di soffrire e di non mollare in attacco, ha avuto tante occasioni, mi è piaciuta la voglia di portare a casa il risultato. Onana ha fatto due uscite importanti, mi piace da morire quando si rischia, è quasi un rigore. Var? Se è vero che non c'era l'immagine, allora è una barzelletta. Come fa a non avere l'immagine il Var? Dumfries è stato bravissimo, mette la testa e non fa prendere la palla all'avversario"