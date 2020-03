Sandro Mazzola, ai microfoni di “Un giorno da Pecora”, ha lanciato una proposta che riguarda i calciatori: “Si può fare una cosa molto bella, ovvero dare ai calciatori uno stipendio decurtato del 5%. Come mai? A chi dovrebbero destinarlo? Alla ricerca, agli ospedali. Secondo me bisognerebbe fermare il campionato, giocare ancora è un pericolo secondo me. Anche Balotelli d’accordo? Che dica una cosa giusta anche lui è strano ma ha ragione stavolta…“.