Non tornava ad Appiano Gentile da tempo immemore. Sandro Mazzola si è divertito e ha lasciato un segno della sua visita, per tutto quello che ha rappresentato nella storia dell'Inter. Ne ha parlato in una chiacchierata con TuttoSport: «Mi ha fatto impressione, quasi quasi stavo per girarmi e tornare indietro per colpa dell’emozione. Mi sono venute in mente subito tante cose belle. La prima? Un gol che avevo segnato proprio il primo giorno di allenamento, quando ancora facevo parte della Primavera, non ancora della prima squadra».