Psg, Mbappé prolunga e c’è già la prima decisione: Leonardo silurato

Continua la rivoluzione in casa Psg. Dopo la conferma di Kylian Mbappé, il club avrebbe preso un'altra decisione. Secondo quanto riporta L'Equipe Leonardo è stato sollevato dall'incarico di direttore sportivo sabato sera. Dopo un primo periodo come direttore sportivo dal 2011 al 2013, il brasiliano è tornato nel 2019. Dopo il fallimento contro il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League in questa stagione, il suo nome è stato annunciato tra i possibili partenti. Sembra che il prolungamento di Kylian Mbappé, che non voleva più collaborare con lui, sia stato fatale per Leonardo.