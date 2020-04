Stephane Mbia, centrocampista dello Shanghai Shenhua, ha confessato di essere stato vicino all’Inter in passato.

Il calciatore camerunense ex Marsiglia e Siviglia ha rivelato – in un’intervista rilasciata al portale Europa Calcio – di essere stato vicino al trasferimento in Serie A a luglio 2018: “Ebbi dei contatti con Sampdoria e Inter, ma anche con il Torino. Ma alla fine non si concretizzò nulla e andai a Tolosa“.