“3 gol ma solo 13 palloni toccati per Icardi contro Saint-Etienne, un giocatore del genere è possibile in Champions League ad alto livello? È possibile avere un giocatore in Champions League che tocca il minor numero di palloni? Francamente non ne sono affatto convinto. Fortunatamente ha tre giocatori intorno a lui che toccano molto la palla e che la portano, vale a dire Neymar, Mbappé e Di Maria”, ha spiegato il giornalista di Canal + Pierre Ménès.

(sport.fr)