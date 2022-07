Menotti: “Lautaro coraggioso senza gelosia, Inter perfetta. Dybala un affare”

"È l’espressione dell’anima di un popolo, il vostro è battagliero e sanguigno, più o meno come il nostro. Del resto, io sono Menotti, come il figlio di Garibaldi, e mio nonno era innamorato del lago di Como quasi quanto della pelota, della palla. Per questo mi piacerà sempre l’Italia e il suo calcio che ne esprime l’essenza. Per come lo intendo io, ovvero come cultura e arte, come emozione che collega il popolo allo stadio con gli eroi che lottano in campo. È una forma di guerra “pacifica” che si ripete sempre nella sua liturgia: ecco, io amo i giocatori che rispettano questa liturgia".