Mentana: “L’Inter non ha mai giocato così bene. Quella di Conte…”

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Lazio, Enrico Mentana ha commentato la stagione nerazzurra culminata con la conquista del ventesimo scudetto: "L'Inter non ha mai giocato così bene, nessun tifoso dell'Inter ha visto questa cosa. Anche in una partita come oggi, si sono viste alcune gioca che anche l'Inter di Conte non aveva mai visto".