TS – Giovani, talentuosi, protagonisti del mercato: Lautaro Martinez sfida Havertz

Inter-Bayer Leverkusen sarà l’occasione per vedere uno di fronte all’altro Lautaro Martinez e Kai Havertz, due degli astri nascenti del calcio internazionale. Tuttosport presenta così la sfida tra i due giovani talenti, entrambi nel mirino di numerosi top club europei:

“Sfida tra “bomber-mercato” con Kai Havertz, “attenzionato” già un paio di anni fa a Piero Ausilio quando però – nonostante avesse appena 19 anni -, già aveva una quotazione astronomica, peraltro confermata da quanto poi fatto in campo. Simile il rendimento che i due porteranno come biglietto da visita nelle Final Eight di Europa League: Havertz si presenterà alla sfida con 17 gol in 44 partite giocate con il Bayer, mentre Lautaro ne ha segnati 19 ma in 46 presenze complessive con i “botti” nel girone di Champions quando infilò 5 gol in 4 partite consecutive segnando al Camp Nou, all’andata e al ritorno con il Borussia Dortmund e due gol a Praga contro lo Slavia“.