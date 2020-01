Mercato, Politano alla Roma? L’Inter fissa la cifra. L’esterno sarà giallorosso solo se…

La Roma, con la testa al closing per il passaggio a Friedkin, progetta anche il mercato per rinforzarsi. Uno degli obiettivi dei giallorossi è Matteo Politano, che nell’Inter di Antonio Conte non trova mai spazio. E, secondo Il Messaggero, l’operazione può andare in porto in un caso: “Se per avere il vice Dzeko serve l’addio di Kalinic, lo stesso vale per l’acquisto di Politano. Petrachi punterà sull’esterno dell’Inter solo se piazzerà Under in Inghilterra, al Tottenham o all’ Everton, oppure in Germania, al Bayern Monaco. Politano può arrivare in prestito, ma poi va riscattato a giugno, spendendo 20 milioni“.