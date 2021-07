Mercato, Sky: “Napoli su Vecino? Questa la posizione chiara dell’Inter”

L'uruguaiano è da sempre un pupillo di Luciano Spalletti, anche ora: questa la posizione del club nerazzurro

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Luca Marchetti, esperto di mercato per Sky Sport, ha parlato così del mercato del Napoli, sulle tracce di un centrocampista dell'Inter per sostituire l'infortunato Diego Demme: "Il Napoli vuole avere i conti in ordine e recuperare soldi dal mercato, ma quella di quest'anno non sembra la sessione giusta per vendere. Matias Vecino? L'Inter non ha intenzione di cederlo, perché poi dovrebbe sostituirlo. Potrebbero esserci altre occasioni".