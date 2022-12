Messi, 1000 presenze in carriera. Zanetti: “Se lo merita tutto. Spero sia buon auspicio”

Messi , nella prossima gara che giocherà con la maglia dell'Argentina, entrerà nel ristretto circolo degli uomini che hanno collezionato la millesima presenza in carriera. Prima di lui, Zanetti era stato il primo argentino a toccare quel record. Lui era stato il calciatore argentino con più presenze in Nazionale, 143, prima che quel record fosse battuto da Mascherano e poi è arrivato proprio Messi che ne ha collezionate 168 di presenze con la maglia della selezione e quindi ora Pupi è terzo in questa speciale classifica. «Sono sempre stato orgoglioso di vestire la maglia del nostro Paese», ha detto Javier.

Sul raggiungimento della millesima presenza in carriera di Messi ha aggiunto: «Per me quello che sta facendo Leo è motivo di orgoglio.Ho avuto modo di giocare 1.114 partite ufficiali e la verità è che solo dopo ho capito cosa significa questo numero e tutti i chilometri che ho dovuto percorrere. Quando sono arrivato a 1.000 ero molto felice e immagino che Leo sarà lo stesso, al di là del fatto che sicuramente penserà più alla partita che al suo record personale».

«Se lo merita tutto. Sta facendo una carriera straordinaria - ha concluso il vice presidente dell'Inter - e che possa raggiungere anche lui quel numero mi rende molto felice. L'ho visto quando ha iniziato con noi in Nazionale e non sono sorpreso da tutti i record che sta facendo. Questo è uno in più e speriamo che la sua millesima partita sia una grande gioia per tutti gli argentini».