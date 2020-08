Caso Messi, il Barcellona licenzia il suo studio legale per aver consigliato l’argentino

“La decisione di Lionel Messi di inviare un burofax al Barcelona chiedendo la sua partenza a parametro zero dal club è arrivata per consenso e sotto la consulenza di un entourage di avvocati, che guarda caso sono anche gli stessi avvocati che si occupano degli affari del club blaugrana. Il conflitto di interessi ha portato il presidente del Barcellona, ​​Josep María Bartomeu, a prendere la decisione di rinunciare allo studio legale Cuatrecasas, come pubblicato da La SER e confermato da Diario As“. È quanto riporta l’Adnkronos.

