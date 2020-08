Catalunya Ràdio – Messi ha già parlato con Guardiola per sondare la disponibilità del City

Specificano che al momento non c’è nulla di concreto. Che tutte le indiscrezioni su Messi restano tali. L’unica certezza è che lui vuole lasciare il Barcellona. Per il resto è tutto un silenzio. Il suo e quello del club che non si esprime sulla sua prossima destinazione.

In Spagna tiene ovviamente banco l’addio dell’argentino ai blaugrana. Secondo Catalunya Ràdio avrebbe già parlato con Guardiola diversi giorni fa per sondare il terreno su un suo possibile ingaggio. Messi avrebbe chiamato il suo ex allenatore per capire se il club inglese aveva intenzione di accoglierlo: ha espresso dubbi sulla sua continuità al Barça e Pep avrebbe detto si alla proposta di tornare a lavorare insieme.

(Fonte: Catalunya Ràdio – vanguardia.com)