Messi infortunato ma va in Nazionale. Leonardo una furia: “Non ha senso”

L'attaccante non ha giocato con il Bordeaux, come Paredes, ma partirà per gli impegni con l'Argentina. Il dirigente non ci sta

Eva A. Provenzano

La bagarre tra club e Nazionalicontinua. Da una parte le società che vogliono tutelare i loro giocatori, dall'altra gli impegni delle Federazioni che li convocano a volte anche quando non sono in perfette condizioni fisiche. Questa volta la polemica l'ha sollevata il PSG. Messi convocato con Paredes dall'Argentina nonostante siano entrambi infortunati e non abbiano giocato contro il Bordeaux nel fine settimana.

Il dirigente del club francese, Leonardo, non ci sta: «Non siamo d'accordo a lasciar partire per la Nazionale un giocatore che, per noi, non è in condizione o che è in fase di riabilitazione. Non ha alcun senso e questo tipo di situazione deve essere definita con un vero e proprio accordo da trovare con la Fifa», ha detto a Le Parisien.

(Fonte: Le Parisien - RmcSport)